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В РФ заявили, что взятие одного из сел в ДНР открыло «ворота» в Днепропетровскую область

Политолог Михайлов: взятие Лозоватского открыло путь в Днепропетровскую область

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РИА Новости

Взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР) имеет огромное значение для Вооруженных сил России. Это означает контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров, заявил в беседе с 360.ru военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Дальше направление у нас — на Покровск и Мирноград. А это уже — ворота в Днепропетровскую область», — сказал эксперт.

По его словам, контроль над Лозоватским позволит российским войскам отбить у ВСУ дорогу между Покровском и Константиновкой, по которой украинской армии подвозят подкрепление, боеприпасы и питание.

«Это взятие очень весомо», — отметил Михайлов.

Он добавил, что фронт ВСУ «уже сыпется».

27 июля стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили село Лозоватское в ДНР.

26 июля сообщалось, что российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике (ЛНР), а также и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Ранее в Германии обвинили командование ВСУ в провалах на фронте.

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