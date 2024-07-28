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ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе

СЦКК: ВСУ атаковали Горловку, Донецк и Еленовку в ДНР дронами-камикадзе

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Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ атаковали Горловку, Донецк и Еленовку в ДНР дронами-камикадзе. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Атака по Еленовке произошла в 14:15 мск. Удары по Донецку были зарегистрированы в Петровском районе города в 15:20 мск и в 18:10 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Горловка была атакована дроном-камикадзе в 9:00 мск. Кроме того, в 9:20 мск ВСУ сбросили на Кировский район Донецка бомбу с еще одного беспилотника, а в деревне Ясиноватой около 3:00 ночи произошло несколько таких сбросов.

До этого СЦКК сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 68 снарядов по мирным кварталам ДНР.

В результате обстрелов получили ранения двое человек. Получили повреждения жилой дом, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры. Из 25 обстрелов 16 пришлось на Донецкое, а девять — на Горловское направление.

Ранее в ДНР сообщили о пяти пострадавших при ракетном обстреле Донецка.

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