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Пленные морпехи с «Азовстали» обратились к руководству Украины

Находящиеся в плену два года морпехи с «Азовстали» попросили Киев обменять их

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Телеграм-канал «Zvezdanews»

Украинские морпехи с «Азовстали», которые уже более двух лет находятся в плену, обратились к украинскому руководству с требованием их обменять. Видео с обращением опубликовало РИА Новости.

На видео старший лейтенант Алексей Собчук рассказал, что сдался российским войскам 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения. Сначала морпехам обещали скорое возвращение, но через полгода они увидели, как отправляют на обмен таких же украинских пленных, но спустя всего три месяца, добавил военный.

«Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались», — заявил Собчук.

Пленные морпехи попросили разобраться с ситуацией вокруг 36-й бригады. Среди них младшие офицеры, сержанты, матросы.

4 мая 2022 года занимающий на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. В тот момент на территории местного металлургического комбината «Азовсталь» все еще находились украинские бойцы, однако 20 мая того же года в военном ведомстве страны сообщили о полном освобождении предприятия.

Ранее боевикам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) не позволили провести мероприятие в Германии.

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