Четыре танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта. Об этом

РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 11:00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров», — сообщил координатор.

Ледебев уточнил, что первый удар был нанесен по танковому полигону, который находился рядом с Харьковским аэродромом, он «накрыл» четыре танка.

По словам координатора подполья, второй удар пришелся по территории самого аэропорта. Лебедев предположил, что атака была проведена по легким самолетам и по летному составу.

До этого Лебедев рассказал, что в ночь на 26 июля Вооруженные силы России нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области. По словам координатора подполья, там в числе прочего хранились дальнобойные ракеты.

В свою очередь украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

Ранее сообщалось об улучшении тактического положения российских войск под Купянском.