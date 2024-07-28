Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье: в Харькове уничтожили четыре танка ВСУ

Лебедев: под Харьковом уничтожили четыре танка ВСУ ударом по полигону

close
100%
РИА «Новости»

Четыре танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта. Об этом
РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 11:00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров», — сообщил координатор.

Ледебев уточнил, что первый удар был нанесен по танковому полигону, который находился рядом с Харьковским аэродромом, он «накрыл» четыре танка.

По словам координатора подполья, второй удар пришелся по территории самого аэропорта. Лебедев предположил, что атака была проведена по легким самолетам и по летному составу.

До этого Лебедев рассказал, что в ночь на 26 июля Вооруженные силы России нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области. По словам координатора подполья, там в числе прочего хранились дальнобойные ракеты.

В свою очередь украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

Ранее сообщалось об улучшении тактического положения российских войск под Купянском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами