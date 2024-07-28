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Пленный боец ВСУ рассказал о потере 50% бригады при контрнаступлении

Пленный боец ВСУ рассказал о потере 50% бригады при контрнаступлении в 2023 году

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Andriy Andriyenko/AP

Военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Костюченко заявил, что бригада при попытке контрнаступления на запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину личного состава. Слова пленного приводит ТАСС.

Он отметил, что воевал на запорожском направлении летом прошлого года.

«Это контрнаступление не очень удалось. Было потеряно много техники, личного состава. Моральный дух солдат не очень был, чтобы идти дальше в атаку...», — сказал пленный.

По его словам, когда потери бригады составили 50%, их отправили на авдеевское направление.

«Несли большие потери. Бригада так и не восстановилась», — сообщил он.

Отмечается, что Костюченко сдался в плен российским военным на покровском направлении несколько дней назад.

До этого сообщалось, что полномасштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие несколько месяцев не ожидается. Об этом в статье для французской газеты Monde написал журналист Эммануэль Гриншпан.

Ранее Украине предрекли провал в случае начала нового контрнаступления.

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