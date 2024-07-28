Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Российские войска группировки «Центр» взяли под контроль села Евгеновка и Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности сообщило Минобороны РФ.

В ходе боев армия России нанесла поражение трем бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новогродовки, Димитрова, Дзержинска, Желанного и Белой Горы в ДНР, а также отразили три контратаки украинских войск.

Отмечается, что в результате ВСУ лишились 365 солдат, пять легковых автомобилей, двух РСЗО M270 MLRS, двух гаубиц Д-30, двух пушек «Рапира», а также радиолокационной станции AN/TPQ-50 американского производства.

До этого Минобороны рассказало, что российские десантники ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу M777 и склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области.

В заявлении уточняется, что цели находились на правом берегу реки Днепр. Их обнаружили операторы разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA. При этом для уничтожения объектов солдаты Вооруженных сил РФ применили барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь перехватили семь беспилотников над Россией.