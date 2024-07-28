США и Япония хотят расширить совместное производство Patriot

Соединенные Штаты и Япония намерены расширить совместное производство ракет для комплексов AMRAAM и Patriot PAC-3. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на документ, подписанный сторонами в рамках встречи формата «2+2».

Помимо этого, министры подтвердили исследование возможностей создания объединенного командования сил США в Японии, выразили обеспокоенность «меняющими мировой порядок» действиями Китая и осудили сотрудничество Москвы и Пекина.

Незадолго до начала встречи глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Штаты привержены защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными.

28 июля главы минобороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности ради «мира и стабильности» на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны подчеркнули необходимость трехстороннего сотрудничества в области безопасности между оборонными ведомствами, включая проведение консультаций по политике на высшем уровне, обмен информацией и трехсторонние учения.

Ранее в МИД РФ сообщили о расширении военно-морской активности США и Японии.