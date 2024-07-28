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Цивилева заявила о продолжении работы в фонде «Защитники Отечества»

Цивилева заявила, что совмещает работу в МО РФ и фонде «Защитники Отечества»

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«Время героев»

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что продолжит председательствовать в фонде «Защитники Отечества». Об этом пишет ТАСС.

Чиновница пообщалась с журналистами в кулуарах парада Военно-морского флота (ВМФ) страны, который проходит в Санкт-Петербурге. В частности, она рассказала о совмещении работы в военном ведомстве и «Защитниках Отечества».

«Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем <...>. У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я, конечно, посвящаю министерству обороны», — сказала Цивилева.

При этом она обратила внимание, что ее становление заместителем главы военного ведомства существенно облегчило работу «Защитников Отечества». В том числе это касается социального сопровождения военных, которые «находятся в периметре» Минобороны РФ и должны в будущем демобилизоваться.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в июне 2023 года по указу главы государства Владимира Путина. Его ключевая задача — оказание помощи участникам боевых действий на Украине и членам их семей.

При этом 17 июня текущего года президент назначил председателя фонда в лице Цивилевой на должность заместителя министра обороны. Аналогичный пост получил Павел Фрадков, а Леонид Горнин стал первым заместителем главы военного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ определили, за что в ведомстве будет отвечать Цивилева.

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