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Путин предупредил о мерах в ответ на развертывание ракет США в мире

Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в мире

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире. Лидера государства цитирует ТАСС.

«Сегодня разработка ряда таких систем (с ракетами средней и меньшей дальности. — Прим. ред.) находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», — сказал российский лидер.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

25 июля помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что США готовы обсуждать с Российской Федерацией проблематику контроля над вооружениями.

Ранее на Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей.

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