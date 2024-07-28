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В Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина

Смирнов: в курской Судже при атаке дрона ВСУ на жилой дом пострадала женщина

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жилой дом загорелся в поселке Медвенка в Курской области в результате падения обломков сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он рассказал, что ночью в небе над российским субъектом уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Речь идет о дронах самолетного типа.

«В результате падения обломков сбитого беспилотника в поселке Медвенка <...> возник пожар в одном из домов. Никто из жителей не пострадал», — говорится в заявлении.

По словам Смирнова, сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Также представитель властей рассказал, что еще одной целью украинских войск стал город Суджа. При помощи коптера бойцы ВСУ сбросили на населенный пункт взрывное устройство, повредив жилой дом.

«Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь», — добавил врио главы региона.

В ночь на 28 июля одна из нефтебаз в Курской области подверглась атаке дронов. Из-за этого на территории объекта загорелись три резервуара с топливом, при этом пожар на одном из них уже потушили.

Ранее военные ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывчатку на двух рыбаков в Курской области.

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