В Нижегородской области предотвратили атаку украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что средства защиты сработали около 7:00 мск. В результате в воздушном пространстве региона были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В ночь на 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу в Курской области. После удара на объекте загорелись три резервуара с топливом.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, сейчас на месте происшествия находятся 82 сотрудника экстренных служб и 32 единицы техники. К текущему моменту специалисты ликвидировали возгорание на одном из резервуаров. Тушение пожара еще на двух резервуарах продолжается, подчеркнул представитель властей.

Ранее сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам БПЛА.