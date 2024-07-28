Глава генштаба армии Израиля высказался об ударе по Голанским высотам

Глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви прибыл в город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах после вчерашнего обстрела, встретился с местными властями и обвинил в атаке на населенный пункт шиитскую организацию «Хезболла». Видео с Ха-Леви опубликовал Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Мы точно знаем, откуда сегодня была запущена ракета. <...> Мы знаем, что это ракета Falaq с боеголовкой массой 53 кг. Это ракета «Хезболлы», — заявил генерал.

По словам главы израильского генштаба, в настоящее время ЦАХАЛ готовится к новому этапу боевых действий на севере и знает, «как нанести удар даже очень далеко от государства Израиль». Ха-Леви добавил, что в нужный момент израильская армия начнет решительные действия.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранский посол назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам.