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Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане после атаки на Голанские высоты

ЦАХАЛ: армия Израиля поразила объекты «Хезболлы» в глубине и на юге Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на 28 июля нанесли удары по объектам движения «Хезболла», расположенным в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы израильских войск.

Из заявления следует, что солдаты еврейского государства атаковали объекты на юге и в глубине Ливана. В том числе бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили схроны с оружием и «террористическую инфраструктуру».

27 июля спорные Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого пострадали более 30 человек. В том числе ранения получили дети.

Израильские власти возложили ответственность за удар на «Хезболлу», пообещав виновникам «жесткий ответ». Однако представители движения не согласились с обвинениями, назвав информацию об их причастности к атаке «ложью».

Несмотря на это, министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир выступил за начало войны против «Хезболлы». В США, в свою очередь, осудили обстрел Голанских высот и заявили о намерении продолжать помогать Израилю.

Ранее в МИД РФ высказались об атаке на Голанские высоты.

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