Системы ПВО за ночь перехватили семь беспилотников над Россией

В ночь на 28 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над двумя регионами страны семь украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что пять беспилотников уничтожили в Белгородской области, а еще два — в Курской. По данным оборонного ведомства, с помощью дронов вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались совершить террористические атаки на российские объекты.

Поздно вечером 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что супружеская пара получила ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на авто в селе Илек-Пеньковка, а в поселке Политотдельский при атаке дрона пострадал 11-летний ребенок.

До этого губернатор заявил об атаках дронов на четыре населенных пункта региона.

Ранее стало известно, что ВС РФ научились перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ.