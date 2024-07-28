Число погибших при обстреле Голанских высот достигло 12

Количество людей, погибших при ракетном обстреле подконтрольных Израилю Голанских высот, достигло 12. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«По меньшей мере 12 человек были убиты в субботу, в основном дети и подростки, и еще десятки были ранены, когда ракета... попала в футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс на Голанских высотах», — говорится в материале издания.

Как рассказали журналистам местные жители и спасатели, об обстреле горожан предупредила сирена, однако ее сигнал был слишком коротким, поэтому не все люди успели вовремя среагировать и покинуть поле. Отмечается также молодой возраст погибших граждан: от 10 до 20 лет.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется.

Ранее хуситы заявили, что Йемен вступает в стадию войны с Израилем без красных линий.