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Число погибших при обстреле Голанских высот достигло 12

Times of Israel: при ракетном обстреле Голанских высот погибли 12 человек

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Gil Eliyahu/Reuters

Количество людей, погибших при ракетном обстреле подконтрольных Израилю Голанских высот, достигло 12. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«По меньшей мере 12 человек были убиты в субботу, в основном дети и подростки, и еще десятки были ранены, когда ракета... попала в футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс на Голанских высотах», — говорится в материале издания.

Как рассказали журналистам местные жители и спасатели, об обстреле горожан предупредила сирена, однако ее сигнал был слишком коротким, поэтому не все люди успели вовремя среагировать и покинуть поле. Отмечается также молодой возраст погибших граждан: от 10 до 20 лет.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется.

Ранее хуситы заявили, что Йемен вступает в стадию войны с Израилем без красных линий.

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