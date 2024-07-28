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Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля

Ночью авиация Израиля нанесла удары по ряду объектов «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает официальный Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных, объекты «Хезболлы» находились в глубине ливанской территории и на юге страны.

Отмечается, что были уничтожены «тайники с оружием и террористическая инфраструктура в районах Чабриха, Бордж-эль-Шмали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа».

До этого министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за начало войны с ливанским движением «Хезболлах».

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США и решил досрочно вернуться на родину после того, как был обстрелян поселок на Голанских высотах.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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