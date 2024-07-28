ВС РФ уничтожили склад и технику ВСУ в Херсонской области

Российские десантники ликвидировали 155-миллиметровую гаубицу M777 и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что цели находились на правом берегу реки Днепр. Их обнаружили операторы разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA. При этом для уничтожения объектов солдаты Вооруженных сил РФ применили барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Десантники уничтожили гаубицу M777 и склад боеприпасов ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 28 июля Минобороны РФ заявило, что артиллеристы группировки войск «Север» ликвидировали укрепления ВСУ в Харьковской области. Благодаря этому участники специальной военной операции (СВО) на Украине смогли занять более выгодные рубежи на соответствующем направлении.

Незадолго до этого появилась информация, что экипаж российского вертолета Ка-52М при помощи авиационных ракет С-8 и «Вихрь» поразил опорный пункт и живую силу украинских войск на поле боя. Цели располагались в зоне ответственности группировки войск «Север».

Ранее в Херсонской области бойцы ВС РФ взяли в плен сразу 17 украинских военных.