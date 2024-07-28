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Российские артиллеристы разбили укрепления с пехотой ВСУ под Харьковом

Артиллерия «Севера» помогла продвижению российских бойцов в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» ликвидировали укрепления с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ), очистив путь бойцам ВС РФ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей противника», — уточнили в сообщении.

Российские бойцы провели заградительный огонь. Благодаря этому части смогли продвинуться занять более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации.

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 стреляют на 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Таким образом, противника удается ликвидировать еще на подступах к своим позициям.

До этого ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском. Российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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