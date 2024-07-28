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Экс-офицер СБУ назвал число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ

Прозоров: в «Интернациональном легионе» ВСУ до 3 тысяч иностранных наемников

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Anna Kudriavtseva/Reuters

В так называемом «Интернациональном легионе», участвующем в боевых действиях на стороне Украины, состоят около трех тысяч человек. Об этом заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Это формирование, которое Прозоров считает «медийным проектом», было создано на Украине вскоре после начала конфликта. По его словам, в данный момент это воинская часть А-3449, которая находится в подчинении Главного управления разведки Минобороны Украины и участвует в его операции.

По его данным, в настоящее время в легионе находится до трех тысяч иностранных военных, при этом украинские офицеры занимают командные должности.

По сведениям экс-подполковника СБУ, в украинском «Интернациональном легионе» нет тяжелого вооружения, только легкая бронетехника, стрелковое оружие и гранатометы.

11 июля в СК РФ сообщили, что получили данные об интернациональном легионе теробороны Украины.

Ранее хакеры» опубликовали данные тысяч наемников ВСУ.

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Операция на Украине
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