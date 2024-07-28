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В Генштабе Мали подтвердили информацию об ожесточенных боях с террористами

Генштаб Мали сообщил о боях с террористами на северо-востоке страны

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Depositphotos

Подразделения Вооруженных сил Мали ведут ожесточенные бои с отрядами террористов на северо-востоке страны. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном Генштабом ВС республики, передает ТАСС.

По данным правительственных войск массированные удары наносятся по бастиону сосредоточения террористов и контрабандистов «всех мастей».

«Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооруженных сил Мали», — уточнили в коммюнике.

Мирное население зоны ведения боевых действий призвали покинуть участки, где находятся террористы, во избежание жертв.

До этого сообщалось, что в Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил. Военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone попал под обстрел в результате нападения боевиков-туарегов в Африке и получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.

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