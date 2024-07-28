В Израиле раскрыли, каким оружием был нанесен удар по Голанам

Израильские военные считают, что удар по Голанским высотам был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала формирований шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Это иранская ракета, произведенная в Иране, ракета с боеголовкой, несущей более 50 кг взрывчатки», — сказал он.

До этого «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку по Голанам. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал ужасной атаку на Голанские высоты и заявил, что Вашингтон должен вернуть себе уважение, а подобные атаки нельзя допускать.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».