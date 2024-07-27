Премьер Израиля Нетаньяху отреагировал на удар по Голанским высотам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра. По последним данным, в результате ракетного удара 11 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.

«Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило», — цитирует Нетаньяху пресс-служба.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что потрясен потерей невинных людей, в том числе — детей. Он передал самые сердечные соболезнования семьям, которые лишились своих родных и близких.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что ракета, упавшая на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.