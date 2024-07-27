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Офицер ВСУ предложил украинцам пойти на фронт в обмен на электричество

Офицер ВСУ Сазонов позвал украинцев на фронт для доступа к электроэнергии

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Сазонов призвал украинцев отправиться на фронт для доступа к электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предложил украинцам присоединиться к его отряду, ведь у него есть свет «24 часа в сутки».

Офицер подчеркнул, что на передовой стараются обеспечить солдат электроэнергией для того, чтобы заряжать оборудование.

Сазонов добавил, что на постоянной основе работают два генератора. Тем, кому хочется, чтобы свет был всегда, офицер предложил подписать контракт на три года.

До этого в министерстве энергетики Украины заявили, что Киев за последние сутки привлек аварийную помощь из Польши и Словакии в связи с дефицитом мощности в энергосистеме.

Согласно сообщению Минэнерго, графики почасовых отключений в стране будут применяться в часы пикового потребления — с 17:00 до 23:00, при этом отключений для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии, не предусмотрено.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали продолжить поставлять электричество в прифронтовые районы.

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