ЦАХАЛ прокомментировал удар по поселку на Голанах

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, упавшая на поселок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС.

По данным проведенной ЦАХАЛ первоначальной проверки, запуск ракеты был осуществлен «Хезболлой».

Отмечается, что в результате удара по поселку более 30 человек получили ранения, еще девять детей и подростков спасти не удалось.

До этого стало известно, что корабль военно-морских сил Израиля принял участие в перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Ливана.

По данным портала Ynet, в армии обороны Израиля считает, что целью беспилотника была одна из газодобывающих платформ в Средиземном море у побережья страны. При этом пока неизвестно, был ли этот БПЛА разведывательным или ударным, отмечает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.