Израиль пообещал жестко ответить на обстрел Голанских высот

Израиль возлагает ответственность за обстрел Голанских высот, в ходе которого пострадали десятки детей, на Ливан и «Хезболлу». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Советник подчеркнул, что в результате атаки по спорному региону пострадали более 30 детей и подростков.

«От ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», – подчеркнул Гендельман.

Он пообещал жесткий ответ на атаку.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что ракета, упавшая на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.