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Командующий армией Китая прибыл в РФ для участия в параде в день ВМФ

Командующий ВМФ Китая Ху Чжунмин прибыл в РФ для участия в параде в день ВМФ

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Кадр из видео CCTV VIDEO CLIP VIA RADIO FREE ASIA

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмин прибыл в РФ для участия в параде в день ВМФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

В ходе своего визита китайский военачальник встретился с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым. Стороны обсудили взаимодействие в военно-морской области. В ходе встречи Фомин поблагодарил китайскую сторону за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о морском параде и салюте в Санкт-Петербурге в день ВМФ, 28 июля.

Салют состоится в 22:30 мск. Финансирование праздничных мероприятий будет осуществляться за счет федерального бюджета, а их организацией будет заниматься министерство обороны РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла репетиция парада ко Дню ВМФ.

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