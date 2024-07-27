Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Около 07:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. По семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Отмечалось, что российские силы противовоздушной обороны вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. По информации военного ведомства, дроны были уничтожены и перехвачены в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск.

Ранее в России начали серийное производство аналога комплекса артразведки «Пенициллин».