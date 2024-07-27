В Брянской области уничтожили и перехватили 21 беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, дроны были уничтожены и перехвачены в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск.

26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловском районе с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских беспилотников в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.