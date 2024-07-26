Бывший замглавы Минобороны Булгаков отказался признать вину в коррупции

Бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков не признает вину в коррупции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«Вину в коррупционном деянии отвергает», — сказал он.

По словам представителя правоохранительных органов, экс-замминистра обороны заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще трое человек. 26 июля его задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось, что у Булгакова была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.