Содержание пестицидов и агрохимикатов в овощах и фруктах из Армении превышено в пять-восемь раз. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что недостатки в продуктах были найдены после совместных учения Армении и США. В ведомстве отметили, что почти половина ввезенной из Армении продукции не была предъявлена для контроля, но в товарах были найдены карантинные для ЕАЭС объекты. В 98 случаях выявили превышения максимально допустимых уровней различных химикатов.

22 июля турецкий журналист Мехмет Али Гюллер заявил, что Соединенные Штаты и НАТО хотят открыть против России «южный фронт», задействовав для этого власти Армении.

Совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 прошли в Армении с 15 по 24 июля. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее в МИД России заявили, что США подогревают конфликт на Южном Кавказе.