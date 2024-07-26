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В эстонской разведке оценили возможности России вести боевые действия после 2025 года

Разведка Эстонии: РФ имеет ресурсы для ведения боевых действий после 2025 года

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и после него. Об этом заявил руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, слова которого передает украинское издание «Страна».

«К сожалению, я не могу утверждать, что в России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-то партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или направлять им ресурсы для ведения войны. Будь то Северная Корея или это Иран», — заявил он.

До этого сообщалось, что японское оборонное ведомство более не считает, что Вооруженные силы России потеряли мощь в ходе конфликта на Украине. В прошлом году в докладе указывалось, что российская армия «во многом потеряла свою военную силу». Однако в этом году этого утверждения в документе уже нет.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украине следует поторопиться с переговорами, так как она не получит ничего лучше условий для урегулирования конфликта, которые ранее выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Ранее британский профессор назвал лучший момент для переговоров РФ и Украины.

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