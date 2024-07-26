На Западе рассказали о возможных попытках дать Украине последний шанс на победу

Западные страны могут попробовать принять заключительное решение о снятии запретов на использование их оружия для ударов Украины по территории РФ. Об этом пишет издание Advance.

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терпеть неудачи на поле боя. В подобной ситуации у США и их союзников осталась всего одна генеральная попытка исправить ситуацию в зоне конфликта, в случае провала которой им придется признать отсутствие новых идей.

«О чем речь? О плане, который Киев предлагает уже давно. Украина должна получить максимальную военную помощь от западных государств, которые также устранят все запреты на нанесение ударов по РФ», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что при принятии такого решения ВСУ смогут атаковать объекты на российской территории всеми имеющимися у них западными вооружениями. Это касается самолетов, артиллерии и ракет разной дальности.

Но, как отметили авторы статьи, удары Украины по РФ вряд ли могут изменить положение дел в зоне боевых действий. Обозреватели не исключили, что сейчас Киев просто стремится «попробовать все, что еще не пробовал».

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине бить по РФ ее оружием.