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Российский истребитель перехватил британские самолеты

МО: Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два сопровождавших его истребителя «Тайфун» ВВС Британии. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что в целях недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

24 июля в Telegram-канале министерства обороны РФ было опубликовано видео сопровождения российским истребителем Су-27 трех самолетов ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. Соответствующие кадры были сняты из кабины пилотов Су-27. На них показаны перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

21 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе РФ групповую воздушную цель. Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков США В-52Н.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении морских беспилотников у Крыма.

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