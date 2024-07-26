Над Черным морем Су-27 подняли в воздух из-за обнаружения самолетов ВВС Британии

Министерство обороны России сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря воздушных целей, которые приближались к российской границе.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

При приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот.

24 июля в Telegram-канале министерства обороны РФ опубликовано видео сопровождения российским истребителем Су-27 трех самолетов ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. Соответствующие кадры были сняты из кабины пилотов Су-27. На них показаны перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

21 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к госгранице РФ групповую воздушную цель.

Ранее британские и шведские истребители перехватили российские Ил-20 и Су-27 у Швеции.