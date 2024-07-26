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Над Черным морем Су-27 подняли в воздух из-за обнаружения самолетов ВВС Британии

МО России: Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря воздушных целей, которые приближались к российской границе.

В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

При приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот.

24 июля в Telegram-канале министерства обороны РФ опубликовано видео сопровождения российским истребителем Су-27 трех самолетов ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. Соответствующие кадры были сняты из кабины пилотов Су-27. На них показаны перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

21 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к госгранице РФ групповую воздушную цель.

Ранее британские и шведские истребители перехватили российские Ил-20 и Су-27 у Швеции.

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