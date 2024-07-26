Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Украинские солдаты атаковали два населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал город Шебекино. Он подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«В результате осколками в одном частном доме посечены оконная рама, фасад, ограждение и хозпостройка, а также заборы еще в двух частных домовладениях», — подчеркнул губернатор области.

Гладков добавил, что вместе с этим украинские военные нанесли удар по селу Терезовка. Бойцы ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбросили на населенный пункт боеприпасы, тем самым повредив один легковой автомобиль и два частных дома. У зданий оказались посечены крыши и фасады, а также выбиты окна.

По словам главы региона, сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, никто из мирных граждан не пострадал.

Днем 26 июля в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны. Средства защиты сбили два украинских дрона самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранее в городе Шебекино из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мужчина.