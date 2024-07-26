Ганчев заявил, что Украина использует заводы Харьковской области для нужд ВСУ

Украина использует крупнейшие заводы Харьковской области для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«В настоящее время эти предприятия используются в основном именно для нужд ВСУ, так называемого. И очень часто, по нашим данным, там располагаются и вооруженные формирования Украины», — заявил он.

В качестве примера он привел размещение ВСУ беспилотных летательных аппаратов на Харьковском авиационном заводе.

Ганчев заявил, что это автоматически делает предприятия целями для российских войск.

Незадолго до этого он сообщал, что ВСУ используют большое количество западной военной техники на Харьковском направлении.

До этого Ганчев заявил, что российская администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области.