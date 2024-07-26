Россию обвинили в нарушении морской границы Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило о подозрении в предполагаемом «нарушении» российским судном границы морской акватории в Финском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте финского оборонного ведомства.

«Российское судно подозревается в нарушении границ финской морской акватории в восточной части Финского залива», — говорится в сообщении.

В минобороны Финляндии указали, что предполагаемое нарушение морской границы якобы произошло 26 июля во второй половине дня.

При этом финское оборонное ведомство не приводит никаких доказательств нарушения.

До этого сообщалось, что сухопутные войска Финляндии вместе с пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией. В этой связи до начала августа закрыли национальную трассу, которая ведет к КПП «Ваалимаа».

Сообщалось также, что в учениях примут участие около 1,7 тысячи человек, а также примерно 300 единиц техники.

Ранее РФ обвинила Совет государств Балтийского моря в краже членского взноса.