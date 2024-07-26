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Бойцы группировки «Восток» уничтожили до 835 солдат ВСУ и два танка

Минобороны: группировка «Восток» уничтожила до 835 солдат ВСУ и два танка

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка российских войск «Восток» за прошедшую неделю уничтожила до 835 военнослужащих, два танка и 30 автомобилей. Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также двух бригад нацгвардии», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли 23 орудия полевой артиллерии и шести станций радиоэлектронной борьбы.

Из сводки также следует, что за минувшую неделю в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Незадолго до этого стало известно, что российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске.

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