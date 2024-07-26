В Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за неделю

За минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Кроме того, в ходе выполнения боевых задач российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника.

Системы ПВО также сбили 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две ракеты «Точка-У». Еще были уничтожены девять французских авиабомб Hammer и 36 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Незадолго до этого сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Центр» взяли в плен семерых военных ВСУ, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль во время штурма опорного пункта на Авдеевском направлении.

Ранее военнослужащие ВСУ под конвоем прибыли в Харьковскую область.