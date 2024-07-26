Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за неделю

Минобороны: за неделю в плен к российской армии сдались 63 военных ВС Украины

close
100%
РИА Новости

За минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Кроме того, в ходе выполнения боевых задач российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника.

Системы ПВО также сбили 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две ракеты «Точка-У». Еще были уничтожены девять французских авиабомб Hammer и 36 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Незадолго до этого сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Центр» взяли в плен семерых военных ВСУ, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль во время штурма опорного пункта на Авдеевском направлении.

Ранее военнослужащие ВСУ под конвоем прибыли в Харьковскую область.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами