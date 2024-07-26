Минобороны РФ сообщило, сколько техники потеряли ВСУ с начала спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также за неделю системы ПВО сбили 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две ракеты «Точка-У», девять французских авиабомб Hammer и 36 американских реактивных снарядов HIMARS.

По данным оборонного ведомства РФ, с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли 630 самолетов, 278 вертолетов, более 28 тысяч беспилотников, 556 зенитных ракетных комплексов, 16,6 тысячи танков и других бронемашин, 1,4 тысячи реактивных систем залпового огня, 12,4 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 24 тысячи военных автомобилей.

25 июля Минобороны РФ информировало, что российские системы ПВО за сутки уничтожили вне зоны проведения СВО 26 украинских беспилотников различных типов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.