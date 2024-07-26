Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделения «Запада» освободили населенные пункты в результате успешных действий», — уточнили в министерства. В ведомстве также сообщили, что войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области после .

В сводке указано, что военные группировки также за неделю с 20 по 26 июля нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ. Согласно данным Минобороны, были отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

При этом в ведомстве также подсчитали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника.

Помимо вертолета и дронов, были уничтожены в воздухе 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две ракеты «Точка-У», уточнили в министерстве.

Ранее в приграничном регионе РФ предотвратили атаку украинских дронов.