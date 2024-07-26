Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Боснии и Герцеговины наладить военное сотрудничество с Киевом

РИА Новости: БиГ налаживает военно-техническое сотрудничество с Украиной

close
100%
U.S. Air Force/Global Look Press

Правительство Боснии и Герцеговины (БиГ) ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества (ВТС) с Украиной, несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества», — сообщил источник.

По информации СМИ, недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель украинского правительства Виктор Круглов. В ходе визита он провел переговоры с руководством фирмы GUMA-cod.o.o. Целью диалога было установление взаимодействия с компанией, задействованной в производстве взрывателей для снарядов.

16 июля власти Боснии и Герцеговины заявили о планах проверить сообщения о том, что в стране производят дроны-камикадзе, которые могут быть экспортированы на Украину.

Ранее высокопоставленный силовик Боснии и Герцеговины сбежал в Хорватию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами