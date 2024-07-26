Стало известно о планах Боснии и Герцеговины наладить военное сотрудничество с Киевом

Правительство Боснии и Герцеговины (БиГ) ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества (ВТС) с Украиной, несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества», — сообщил источник.

По информации СМИ, недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель украинского правительства Виктор Круглов. В ходе визита он провел переговоры с руководством фирмы GUMA-cod.o.o. Целью диалога было установление взаимодействия с компанией, задействованной в производстве взрывателей для снарядов.

16 июля власти Боснии и Герцеговины заявили о планах проверить сообщения о том, что в стране производят дроны-камикадзе, которые могут быть экспортированы на Украину.

Ранее высокопоставленный силовик Боснии и Герцеговины сбежал в Хорватию.