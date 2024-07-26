Российский военный жестоко избил двух сослуживцев и избежал тюрьмы

В Хабаровском крае военнослужащий Имран Раджабов получил штраф за избиение двух сослуживцев — один не поделился нитками, второй отказался поддержать беседу. Об этом говорится в приговоре Хабаровского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, первый конфликт с участием Раджабова произошел из-за нитки с иголкой. Раджабов заставил одного из сослуживцев пришить бирку на его защитный костюм, у того не оказалось швейных принадлежностей — их пришлось просить у другого военнослужащего. Тот поделиться отказался, что вывело Раджабова из себя. Военный сбил владельца ниток и иголки с ног борцовским приемом «подсечка» и ударил его по лицу.

Во время второго конфликта, за который судили Раджабова, военный ударил другого сослуживца табуретом по спине. Подсудимого не устроило, что проходящий мимо мужчина отказался сказать ему, куда направляется и почему не принимает участие в уборке.

На суде оба потерпевших рассказали, что после произошедшего не обращались к медикам и не рассказывали о конфликте командиру или сослуживцам — мужчины боялись, что Раджабов отомстит им за огласку. Оба военных заявили, что не имеют претензий к обидчику — он извинился перед ними и дал денег.

Раджабов признал свою вину в обоих избиениях. Суд установил, что действия военного нарушали уставные правила взаимоотношений с сослуживцами и «выражали явное неуважение к воинскому коллективу». В качестве смягчающего обстоятельства суд взял во внимание честные показания военнослужащего и его публичные извинения перед пострадавшими. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый отслужил положенный срок военной службы по призыву, поэтому назначил ему более мягкое наказание в виде штрафа. Сумма штрафа в приговоре не указана.

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