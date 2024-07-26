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В приграничном регионе РФ предотвратили атаку украинских дронов

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

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РИА «Новости»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что около 12:00 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили два украинских дрона.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в заявлении.

25 июля поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, один из дронов детонировал на парковке местного социального учреждения. В результате три автомобиля получили повреждения.

При этом второй БПЛА упал и взорвался на участке частного жилого дома. Из-за этого здание, а также забор получили урон. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнул глава субъекта.

Ранее украинский дрон повредил автобус в одном из сел Белгородской области.

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