Офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телеканала «Киев-24» заявил, что власти Украины должны снизить возраст мобилизации из-за недостатка личного состава в частях на передовой.

«Это мое субъективное мнение. В 22 года уже можно мобилизовать», — заявил он.

В настоящее время возраст мобилизации на Украине составляет 25 лет.

Литвин отметил, что в его подразделении были военнослужащие-добровольцы в возрасте 19 лет и те, кто старше 50 лет, и все они «эффективно выполняли боевые задачи».

С февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы, включая применение силы со стороны сотрудников военкоматов. Мужчины призывного возраста стараются всеми способами избежать мобилизации, в том числе пытаясь выехать за границу, что зачастую сопряжено с риском для жизни. 18 мая вступил в силу закон, который усиливает мобилизационные меры и позволяет призвать в армию дополнительные сотни тысяч граждан.

Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко неоднократно подчеркивал интерес Киева к возвращению уклонистов, которые нелегально покинули страну.

Ранее в ВСУ рассказали о нежелании новобранцев воевать.