Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нацгвардии Украины призвали снизить мобилизационный возраст

Украинский офицер Литвин призвал власти снизить мобилизационный возраст

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в эфире телеканала «Киев-24» заявил, что власти Украины должны снизить возраст мобилизации из-за недостатка личного состава в частях на передовой.

«Это мое субъективное мнение. В 22 года уже можно мобилизовать», — заявил он.

В настоящее время возраст мобилизации на Украине составляет 25 лет.

Литвин отметил, что в его подразделении были военнослужащие-добровольцы в возрасте 19 лет и те, кто старше 50 лет, и все они «эффективно выполняли боевые задачи».

С февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы, включая применение силы со стороны сотрудников военкоматов. Мужчины призывного возраста стараются всеми способами избежать мобилизации, в том числе пытаясь выехать за границу, что зачастую сопряжено с риском для жизни. 18 мая вступил в силу закон, который усиливает мобилизационные меры и позволяет призвать в армию дополнительные сотни тысяч граждан.

Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко неоднократно подчеркивал интерес Киева к возвращению уклонистов, которые нелегально покинули страну.

Ранее в ВСУ рассказали о нежелании новобранцев воевать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами