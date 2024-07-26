Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал территорию недействующего предприятия в поселке Горшечное Горшеченского района», — сказал врио главы региона.

Смирнов добавил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата никто из местных жителей не пострадал. В нескольких домовладениях осколками были повреждены заборы и выбиты окна. В настоящее время проводится подомовой обход.

Незадолго до этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами РФ — четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, еще два — над Курской. Сообщалось, что ВСУ целились в предприятия регионов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.