Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Курской области

Врио губернатора Смирнов: беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Курской области

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал территорию недействующего предприятия в поселке Горшечное Горшеченского района», — сказал врио главы региона.

Смирнов добавил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата никто из местных жителей не пострадал. В нескольких домовладениях осколками были повреждены заборы и выбиты окна. В настоящее время проводится подомовой обход.

Незадолго до этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами РФ — четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, еще два — над Курской. Сообщалось, что ВСУ целились в предприятия регионов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами