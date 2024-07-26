ВС РФ уничтожили место сосредоточения техники и солдат ВСУ в Харьковской области

Авиация ВС России ударила по месту сосредоточения сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Купянск-Узловой украинские боевики в промзоне укрывают бронетехнику. После доразведки информация была подтверждена и передана в вышестоящий штаб ВС России. По координатам целей КАБами (корректируемыми авиационными бомбами) отработали наши ВКС», — сказал он.

По словам военного эксперта, информация об уничтоженной технике и солдатах ВСУ уточняется.

До этого Марочко заявил, что в одно из подразделений ВСУ в Харьковской области прибыли десять небоеготовых единиц западной бронетехники. Он отметил, что во время приема техники специалисты выяснили, что ее поставили с места консервации и не привели в боевое состояние.

В июне Марочко заявлял, что НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины в Харьковской области для организации контрнаступления.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.