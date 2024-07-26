Средства ПВО за ночь сбили шесть дронов ВСУ над двумя регионами РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение ночи уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом проинформировало Минобороны России.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались применить дроны для атаки на российские объекты.

По данным министерства, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, еще два — над Курской.

Вечером 25 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы России при помощи сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы уничтожили 36 украинских дронов над территорией региона за сутки.

Днем 25 июля в Минобороны сообщали, что силы ПВО РФ за сутки уничтожили вне зоны проведения специальной военной операции 26 украинских беспилотников различных типов.

Уточнялось, что всего зенитно-ракетные комплексы и РЭБ России сбили 52 дрона Вооруженных сил Украины. Помимо этого, системы перехватили три снаряда РСЗО HIMARS американского производства.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.