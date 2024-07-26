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На севере Украины из-за взрыва поврежден объект инфраструктуры

В украинском Нежине из-за взрыва поврежден объект инфраструктуры

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инфраструктурный объект в городе Нежине (Черниговская область, север Украины),был поврежден в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«Попадание в объект инфраструктуры», — прокомментировал он ситуацию в городе.

Сегодня ночью в Черниговской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которая затем была отменена.

Накануне сообщалось, что один из крупных генерирующих объектов Украины снизил выработку электроэнергии из-за повреждения электросети объектов магистральной электросети «Укрэнерго». Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко во время поездки на одну из атомных электростанций.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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Операция на Украине
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