Российские бойцы группировки войск «Центр» взяли в плен семерых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили танк и бронеавтомобиль во время штурма опорного пункта на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Центр» в ходе выполнения задач на Авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль «Макс-Про» и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен», — заявили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» и два склада с боеприпасами ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные из группировки «Восток» уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Донецкой народной республике.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 25 июля рассказывал, что российские военные точечным ударом уничтожили иностранных наемников в Харькове.

Ранее военнослужащие ВСУ под конвоем прибыли в Харьковскую область.